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أخبار العالم

من بينهم مسئول شركة كبيرة.. التحقيق مع 20 شخصا في حريق مرفأ بيروت

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
حريق مرفأ بيروت
حريق مرفأ بيروت
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محمود نوفل
استدعت الشرطة العسكرية اللبنانية، 20 شخصا ممن هم على علاقة بالأعمال التي كانت تجري في المستودع الذي اندلعت به النيران أمس في مرفأ بيروت للاستماع إلى أقوالهم. 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن من بين من تستمع إليهم الشرطة العسكرية مسئول شركة BCC وهي إحدى أكبر شركات اللوجيستيات في لبنان. 
 
وباشرت الشرطة العسكرية منذ امس التحقيق في الحريق الجديد الذي نشب في مرفأ بيروت.

وقال الجيش، في بيان مقتضب عبر تويتر، إن الشرطة العسكرية "باشرت التحقيق في الحريق، بإشارة من النيابة العامة العسكرية"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.
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