الأوقاف: المؤمن مأمور في كل أحواله بحسن الظن بالله.. فيديو

قال الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف إن الإنسان يتعرض لبعض المواقف الحياتية من الأزمات والشدائد التي من الممكن أن يترتب عليها بعض الأمراض النفسية كالقلق والضيق.

وأضاف الجندي خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد انه مادام الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن بأنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراده الله فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتفائل وكن صاحب أمل .





وتابع مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن التشاؤم يعد سوء ظن بالله سبحانه، والمؤمن مأمور بكل أحواله بأن يحسن الظن بالله .



