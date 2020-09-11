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الأوقاف: المؤمن مأمور في كل أحواله بحسن الظن بالله.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:35 ص
الدكتور أسامة فخري
الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام المساجد الحكومية
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محمود محسن
قال الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف إن الإنسان يتعرض لبعض المواقف الحياتية من الأزمات والشدائد التي من الممكن أن يترتب عليها بعض الأمراض النفسية كالقلق والضيق.
وأضاف الجندي خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد انه مادام الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن بأنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراده الله فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتفائل وكن صاحب أمل .

وتابع مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن التشاؤم يعد سوء ظن بالله سبحانه، والمؤمن مأمور بكل أحواله بأن يحسن الظن بالله .

واشار الجندي إلى أن الأمل هو الرجاء واليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى ويعد سمة بارزة لأصحاب الهمم العالية ودلاله على العطاء ويمكن من خلاله يستطيع الإنسان أن يرسم صورة المستقبل.
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