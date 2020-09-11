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بدون أكل وأدوية.. حيلة بسيطة لتقوية الدماغ والذاكرة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:01 م
بدون اكل و ادوية
بدون اكل و ادوية .. حيلة بسيطة لتقوية الدماغ والذاكرة
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اسماء محمد
يعانى عدد كبير من الناس من مشاكل فى الذاكرة و وظائف الدماغ مما يؤثر عليهم بالسلب فى مختلف نواحى الحياة.

عرض موقع "برايت سايد " طريقة سهلة وبسيطة جدا تساعد تنشيط خلايا الدماغ وزيادة قوة الذاكرة وهى تبديل اليدين.

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عند معظم البشر عادة ما تكون يد واحدة فقط هي المسيطرة ونستخدمها في معظم الأوقات. لكن حاول  تبديلها في بعض الأحيان.

 سيؤدي استخدام اليد المعاكسة إلى تقوية الروابط العصبية في الدماغ، ويمكنك القيام بذلك أثناء غسل الأسنان أو غسل الأطباق أو الكتابة أو التنظيف. 
 
في المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك ، قد يكون الأمر صعبًا للغاية ، ولكن ببطء ستعتاد عليه ، وستكون قد أعطيت عقلك تمرينًا جيدًا.
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