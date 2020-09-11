بدون أكل وأدوية.. حيلة بسيطة لتقوية الدماغ والذاكرة





عرض موقع "برايت سايد " طريقة سهلة وبسيطة جدا تساعد تنشيط خلايا الدماغ وزيادة قوة الذاكرة وهى تبديل اليدين.





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عند معظم البشر عادة ما تكون يد واحدة فقط هي المسيطرة ونستخدمها في معظم الأوقات. لكن حاول تبديلها في بعض الأحيان.





سيؤدي استخدام اليد المعاكسة إلى تقوية الروابط العصبية في الدماغ، و يمكنك القيام بذلك أثناء غسل الأسنان أو غسل الأطباق أو الكتابة أو التنظيف.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك ، قد يكون الأمر صعبًا للغاية ، ولكن ببطء ستعتاد عليه ، وستكون قد أعطيت عقلك تمرينًا جيدًا.