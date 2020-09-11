جامعة حلوان تبدأ اختيار الطلاب المشاركين في برنامج عباقرة الجامعات

اعلنت الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن فتح باب تسجيل الاشتراك فى الموسم الثالث لبرنامج عباقرة الجامعات اعتبارا من بعد غد الاحد.

واشارت إلى من يرغب فى المشاركة فى الفريق الممثل لجامعة حلوان ان يتواجه الى مبنى ادراة الكلية ويتوجه الى ادارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بمبنى (و) الدور الثانى

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ونوهت الكلية على انه يجب على الطلاب المتقدمين المشاركة فى البرنامج ان يكونوا متميزين فى المجالات الآتية (الجغرافيا/التاريخ/الفن/العلوم/الآداب/معلومات عامة/رياضة/قدرات ذهنية/سرعة البديهة .





وتقوم الادراة بتعريف الطلاب على نظام البرنامج وتفاصيل الالتحاق بالمسابقة وشروطها وملئ بيانات الطلاب التسجيل فى البرنامج .





ويعد برنامج العباقرة الذى يقدمه الروائى عصام يوسف ويعرض على فضائية القاهرة والناس فى السابعة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع وإخراج ميلاد أبى رعد من البرامج الهامه الذى يخلق حالة تنافسية بين طلاب الجامعات وطلاب المدارس وتقوم فكرة برنامج "العباقرة"، على مسابقة ثقافية لطلاب مصر، بهدف تنمية مواهب الطلاب وتطوير المنظومة التعليمية في مصر .