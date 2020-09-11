تسهيلات أمام المواطنين بالعريش لسرعة التصالح في مخالفات البناء

قدمت محافظة شمال سيناء، كافة التسهيلات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ محمد شوشه .
وقال اللواء ماجد محمد احمد رئيس مدينة العريش إنه يتم تسهيل كافه الإجراءات للاهالي الوافدين إلي مركز خدمة المواطنين لتقديم ملفات التصالح في مخالفات المباني والمقامة بدون ترخيص حتي يتم توفيق أوضاعهم والإقبال الشديد من المواطنين .
واستمع رئيس مجلس مدينه العريش اللواء ماجد محمد أحمد إلي شكاوي المواطنين، بشأن الأوراق المطلوبة وسرعة إنهاء إجراءات التصالح .
وقد تم ضم مهندسى وفنيى مديريتى الطرق والاسكان إلى مجلس المدينة بقرار من المحافظ للانضمام إلى مجموعة العمل بمجلس المدينة .
كما تم تكليف المختصين بمركز الخدمة بعمل اللازم من أجل راحة الاهالي وقضاء مصالحهم بعيدا عن الروتين ، وتسوية الأوضاع لهم وتحديد المبالغ حسب المساحه والموقع الجغرافي لنطاق المنزل والحي التابع .
وقال ، إنه يستمر العمل فى تقديم الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية والرسمية وبعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً .
وطالب مسؤولي المركز بانشاء قاعدة بيانات فى ظل تحول الدولة للتحول الرقمي.
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