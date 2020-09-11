تسهيلات أمام المواطنين بالعريش لسرعة التصالح في مخالفات البناء

وقال ، إنه يستمر العمل فى تقديم الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية والرسمية وبعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً .وطالب مسؤولي المركز بانشاء قاعدة بيانات فى ظل تحول الدولة للتحول الرقمي.اقرأ أيضا: