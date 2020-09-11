AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تسهيلات أمام المواطنين بالعريش لسرعة التصالح في مخالفات البناء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح

قدمت محافظة شمال سيناء، كافة التسهيلات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ محمد شوشه .

وقال اللواء ماجد محمد احمد رئيس مدينة العريش إنه يتم تسهيل كافه الإجراءات للاهالي الوافدين إلي مركز خدمة المواطنين لتقديم ملفات التصالح في مخالفات المباني والمقامة بدون ترخيص حتي يتم توفيق أوضاعهم والإقبال الشديد من المواطنين .

واستمع رئيس مجلس مدينه العريش اللواء ماجد محمد أحمد إلي شكاوي المواطنين، بشأن الأوراق المطلوبة وسرعة إنهاء إجراءات التصالح .
وقد تم ضم مهندسى وفنيى مديريتى الطرق والاسكان إلى مجلس المدينة بقرار من المحافظ للانضمام إلى مجموعة العمل بمجلس المدينة .

كما تم تكليف المختصين بمركز الخدمة بعمل اللازم من أجل راحة الاهالي وقضاء مصالحهم بعيدا عن الروتين ، وتسوية الأوضاع لهم وتحديد المبالغ حسب المساحه والموقع الجغرافي لنطاق المنزل والحي التابع .

وقال ، إنه يستمر العمل فى تقديم الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية والرسمية وبعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً .

وطالب مسؤولي المركز بانشاء قاعدة بيانات فى ظل تحول الدولة للتحول الرقمي.


اقرأ أيضا:
محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ شمال سيناء: التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء العشوائي

بدء توافد المواطنين على مجلس مدينة العريش لدفع رسوم التصالح علي مخالفات البناء

محافظ شمال سيناء يكلف بتقديم كل التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح

إقبال كبير من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء

حملة إزالات موسعة بمدينة العريش

تنفيذ 38 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بالعريش

ترشيحاتنا

أستاذ طب وقائي: ارتداء الطفل الكمامة الطبية يسبب كوارث.. وهذا هو الحل

توني بلير: اغتيال المبحوح أخر مفاوضات السلام بين الإمارات وإسرائيل

التضامن: لا صحة لإجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

الوزراء ينفي تسريح عدد كبير من موظفي الدولة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

أخبار الفن .. تعرف على حبيبة أمير شاهين السابقة وسبب وفاتها .. سارة نخلة تستعرض أنوثتها على إنستجرام

AdvertisementS

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

قطع المياه 9 مساء بمدينة الشيخ زايد لمدة ١٢ ساعة لأعمال الإصلاح

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

سعاد ونجاة وفاتن| 3 بطلات في حياة صالح سليم.. واحدة منهن أحبته

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الحكومة تنفي إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على فيسبوك

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة

بملابس على الموضة .. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة