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أخبار العالم

شاهد.. اقتحام سفارة دولة عربية في باريس

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
جانب من الاقتحام
جانب من الاقتحام
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محمود نوفل

اقتحم عدد من اللبنانيين المقيمين في فرنسا القنصلية اللبنانية احتجاج علي الأوضاع، وآخرها حريق مرفأ بيروت في أعقاب التفجير الكبير الذي وقع في المرفأ ذاته في الرابع من أغسطس الماضي. 

وذكر موقع القوات اللبناني ان المقتحمين عمدوا الي نزع صورة رئيس الجمهورية اللبناني  ميشال عون المعلقة في الداخل ورميها على الأرض.

ويشار الي ان الرئيس اللبناني ميشيل عون كان اجتمع مع عدد من قيادات القوات المسلحة اللبنانية لمتابعة اخر تطورات حريق مرفأ بيروت والذي اندلع بالأمس حيث تمكنت الدفاع المدني اللبناني من السيطرة عليه. 

يأتي ذلك في الوقت الذي استدعت الشرطة العسكرية اللبنانية، 20 شخصا ممن هم على علاقة بالاعمال التي كانت تجري في المستودع الذي اندلعت به النيران أمس في مرفأ بيروت للاستماع الي اقولهم. 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ان من بين من تستمع إليهم الشرطة العسكرية  مسؤول شركة BCC وهي احد اكبر شركات اللوجيستيات في لبنان. 
 
وباشرت الشرطة العسكرية منذ امس التحقيق في الحريق الجديد الذي نشب في مرفأ بيروت.

وقال الجيش، في بيان مقتضب عبر تويتر، إن الشرطة العسكرية "باشرت التحقيق في الحريق، بإشارة من النيابة العامة العسكرية"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

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