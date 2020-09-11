منظومة الشكاوى تعلن التعامل مع 8 آلاف شكوى واستغاثة بشأن الخدمات الطبية خلال أغسطس

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي.





وقال الدكتور طارق الرفاعي مدبر منظومة الشكاوى إن المنظومة استمرت في تلقي بلاغات واستغاثات المواطنين الطبية عامة، أو الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تلقت ورصدت المنظومة 8 آلاف شكوى واستغاثة وطلبا للحصول على الخدمات الطبية، وتم التنسيق بين المنظومة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.





وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، إلى أنها حققت بالتنسيق مع قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية نتائج ايجابية واستجابات سريعة في التعامل مع شكاوى المواطنين المتضررين من بعض تجار السلع التموينية الذين تُسول لهم أنفسهم التلاعب بمواصفات السلع أو صلاحيتها، وكذلك بعض بدالي التموين، حيث تلقت المنظومة 4 آلاف شكوى في هذا الصدد.





وأضاف أن المنظومة استمرت في استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق الواتس آب (WhatsApp) لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، حيث استقبلت المنظومة حوالي (21) ألف رسالة وصورة خلال الشهر الماضى لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى 2320 شكوى.





وحققت فرق التدخل السريع والطوارئ بوزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والثروة المعدنية والنقل وبعض المحافظات، استجابة سريعة لإزالة أسباب بعض الشكاوى ذات الخطورة، حيث تعاملت المنظومة مع عدد 4آلاف شكوى طوارئ مختلفة منها على سبيل المثال أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط وأسلاك كهرباء مكشوفة، وكسر مواسير أو تسريب غاز، والإبلاغ عن أغطية بالوعات مفقودة وتهالك أو تلف بعض أجزاء من حواجز وأسوار بعض الكباري والطرق.





وحققت محافظات: بورسعيد، والمنيا، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، وبني سويف، والجيزة، وأسوان، والفيوم، وأسيوط نسب إنجاز متميزة خلال أغسطس الماضي، فيما حققت جامعات القاهرة، والزقازيق، والمنوفية، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وبني سويف، وبنها معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، كما حققت بعض الجهات كمشيخة الأزهر، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسب إنجاز متقدمة في سرعة الاستجابة للشكاوى الموجهة إليها.





وأورد التقرير عددا من نماذج الاستجابات المُسجلة خلال الشهر، فمثلا استقبلت المنظومة التماس أحد مواطني مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا إعادة النظر في تقدير مبلغ تقنين منزل مملوك له لعدم قدرته على دفع المبلغ المقرر في ضوء حالته الصحية، وبالعرض على محافظ قنا وجه مدير وحدة استرداد الأراضي لدراسة الالتماس، وانتهى الرأي إلى تخفيض سعر المتر من (1200) إلى (800) جنيه.





كما تم استقبال التماس المواطن (ح. ع. ع) لمعاونته في رفع اسمه من القوائم الأمنية حيث سبق اتهامه عام 2004 بسرقة أحد نزلاء فندق بمدينة شرم الشيخ، وبعد ظهور المسروقات تم التنازل عن المحضر، وبالرغم من ذلك وحتى تاريخه ما زال اسم الشاكي مدرج بالقوائم الأمنية رغم محاولات العديد من المحامين؛ إلا أنها باءت بالفشل، وبالتوجيه إلي وزارة الداخلية أفادت أنه بالفحص تبين سابقة اتهام الشاكي في القضية (3678) لسنة 2004 جنح شرم الشيخ سرقة، وبمخاطبة النيابة العامة للإفادة بالتصرفات النهائية أفادت بحفظ الجنحة وتم إدراج الشاكي ضمن أعمال لجنة استبعاد المعلومة الجنائية