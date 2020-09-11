AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وكالة الفضاء المصرية: مصر في طريقها لدخول مجال رصد الحطام الفضائي.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
الدكتور محمد القوصي
الدكتور محمد القوصي
Advertisements
نورهان رأفت
صرح الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إن المدينة الفضائية ستكون بداخلها 23 مبنى متخصص ، لافتا إلى أن الفضاء مليء بالمخالفات الخطيرة .

وأضاف الدكتور محمد القوصي ، خلال حواره لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن مصر تستعد لدخول مجال هان ، وهو مجال رصد حطام الفضاء ، من خلال تليسكوب مخصص ، مزود بالكاميرا الراصدة .

وأشار "القوصي" ، إلى أن العالمم أصبح يشتكي من وجود المخالفات ، والتي من الممكن أن تتسبب في خطورة على الغلاف الجوي ، وهي نتيجة عن مخالفات حطام أقمار صناعية قديمة .

وأكد "القوصي" ، أنه تم اختبار تلك الكاميرات بحيث تستطيع أن توضع على القمر الصناعي ، للرصد والمراقبة .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوصي: القمر الصناعي طيبة 1 يشارك فى تأمين حدود الدولة..فيديو

وكالة الفضاء المصرية: تدشين قمر التنمية الإفريقي يستهدف رصد التغيرات المناخية

ترشيحاتنا

سيدة القطار: موقفي مع المجند نابع من احترامي للبدلة العسكرية

شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز للتعاقد مع فايلر .. فيديو

على النيل.. دينا تبهر متابعيها بفستان أسود قصير

بعد الإعلان عن الانتخابات الجديدة.. متى ينتهي عمل البرلمان الحالي؟

الحكومة تنفي إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على فيسبوك

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

AdvertisementS

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

قطع المياه 9 مساء بمدينة الشيخ زايد لمدة ١٢ ساعة لأعمال الإصلاح

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

سعاد ونجاة وفاتن| 3 بطلات في حياة صالح سليم.. واحدة منهن أحبته

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الحكومة تنفي إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على فيسبوك

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة

بملابس على الموضة .. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة