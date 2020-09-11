وكالة الفضاء المصرية: مصر في طريقها لدخول مجال رصد الحطام الفضائي.. فيديو

صرح الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إن المدينة الفضائية ستكون بداخلها 23 مبنى متخصص ، لافتا إلى أن الفضاء مليء بالمخالفات الخطيرة .





وأضاف الدكتور محمد القوصي ، خلال حواره لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن مصر تستعد لدخول مجال هان ، وهو مجال رصد حطام الفضاء ، من خلال تليسكوب مخصص ، مزود بالكاميرا الراصدة .





وأشار "القوصي" ، إلى أن العالمم أصبح يشتكي من وجود المخالفات ، والتي من الممكن أن تتسبب في خطورة على الغلاف الجوي ، وهي نتيجة عن مخالفات حطام أقمار صناعية قديمة .





وأكد "القوصي" ، أنه تم اختبار تلك الكاميرات بحيث تستطيع أن توضع على القمر الصناعي ، للرصد والمراقبة .







