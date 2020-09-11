من سيدة الأقصر لـ مريضة الدقي.. الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثات إنسانية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي.





وقال الدكتور طارق الرفاعي مدبر منظومة الشكاوى ان التقرير تضمن عددا من نماذج المساعدات الاجتماعية وتسكين الأشخاص بلا مأوى، من بينها استغاثة من سيدة تبلغ من العمر 75 عامًا تقيم بمنزل آيل للسقوط بناحية طيبة محافظة الأقصر، وتطلب المساعدة، وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي أفادت بأنه جار إعادة تأهيل المنزل من خلال إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وتم صرف مساعدة مالية وعينية وبعض الأثاث من جمعيه أهلية بالزنيية بحري، وجاري تسليم المواطنة بوتاجاز من جمعيه أهلية أخرى.





كما استقبلت المنظومة شكوى تفيد الإبلاغ عن سيدة مسنة بلا مأوى تعاني من أمراض نفسية متواجدة بميدان المساحة بالدقي بجوار سوبر ماركت شهير ويظهر عليها علامات المرض النفسي، وعلى الفور وبالتنسيق مع البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، توجه فريق إلى موقع الشكوى وتبين صحة البلاغ والعثور على المواطنة، وفي هذا الإطار قامت أجهزة وزارة الصحة بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير عام مستشفى العباسية للصحة النفسية بتسهيل إجراءات استقبال السيدة وإجراء الكشف عليها وإيداعها بالمستشفى، لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية، وبالتنسيق مع العميد مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان تم تحرير محضر عثور وإيداع للمواطنة بمستشفى العباسية بعد التأكد من صحة البيانات.





وفيما يتعلق بشكاوى قطاع الأعمال العام، تضمن التقرير استقبال شكوى أحد المواطنين من امتناع شركة حكومية تعمل في مجال المستحضرات الطبية عن صرف مستحقات نهاية الخدمة عن زوجته المتوفاة بتاريخ 21/10/2018 والتي كانت تعمل بالشركة حتى وفاتها، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام أفادت بتسليم جميع الشيكات الخاصة بورثة السيدة المذكورة بعدد (8) شيكات للورثة بعد تقديم إعلام وراثة، وشكوى أخرى من أحد العاملين بإحدى شركات تداول الحاويات والبضائع الحكومية تفيد أن الشركة ما زالت تلزم العاملين باستخدام بصمة اليد الأمر الذي يهدد بتفشي فيروس كورونا داخل الشركة، وبالتوجيه إلى وزارة قطاع الأعمال العام أفادت بقيام الشركة بتوفير أجهزة تسجيل توقيتات الحضور والانصراف ببصمة الوجه، ولا يتم العمل بأجهزة بصمة اليد حاليًا.





كما استعرض التقرير نماذج من شكاوى المصارف والترع منها شكوى تضرر مواطني قرية المسين مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة من تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بمصرف جبارس الشرقي، وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية أفادت بتكليف المقاول المسؤول عن صيانة وتطهير المصرف محل الشكوى لتطهير المصرف ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، وكذا شكوى تضرر أهالي قرية إدشاي بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بسبب تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بالمجرى المائي لبحر سيف، وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية أفادت بإصدار أمر تطهير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، وذلك لتطهير امتداد بحر سيف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وكان لشكاوى مياه الشرب والصرف الصحي نصيب أيضا، منها شكوى جماعية من سكان الحي الثاني المجاورة السادسة محور الكفراوي بمدينة 6 أكتوبر من انقطاع المياه أسبوعيًا لمدة 48 ساعة، وبالتوجيه إلى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أفادت أن سبب العطل وجود أعطال بكابلات الكهرباء المغذية لمحطة المياه الرئيسية.





وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم إصلاح العطل وانتظم ضخ المياه وضبط ضغط الشبكة، وشكوى أحد مواطني مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر من وجود كسر بخط المياه الرئيسي تسبب في تسريب مياه أدى إلى وجود برك مياه وعند توجه الشاكي إلى شركة المياه طُلبَ منه استصدار تصريح حفر من مجلس المدينة وإصلاح العطل على نفقته الخاصة، وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أفادت بانتقال فريق التشغيل والصيانة لموقع الشكوى وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تم إصلاح العطل، وبالتواصل مع الشاكي أفاد بإزالة أسباب الشكوى.





وكذلك لفت التقرير إلى أبرز شكاوى التموين، ومنها شكوى سوء جودة الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية بأحد المخابز بناحية حصة الرهبان مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وبالتوجيه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية أفادت بتوجيه حملة من مفتشي الوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين على المخبز بتاريخ 5/8/2020، وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد صاحب المخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.





وحظيت شكاوى الكهرباء على مساحة كبيرة، فمنها على سبيل المثال شكوى أحد مواطني منشأة ناصر مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية من ارتفاع فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس بشكل مبالغ فيه بالرغم من تسجيل القراءة على موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وبالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أفادت بتصويب الوضع وتعديل فاتورة ٨ /٢٠٢٠، طبقًا لقراءة العداد على الطبيعة وإزالة أسباب الشكوى، وكذا شكوى سكان منطقة شمال الجامعة - أسيوط الجديدة من وجود أسلاك وكابلات مكشوفة قد تؤدي إلى صعق من يقترب منها.





وبالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أفادت أن الكابلات المكشوفة بالمنطقة محل الشكوى هي نقاط تركيب لوح توزيع أحمال جهد منخفض وتم تركيب اللوح ودفن الكابلات، وأزيلت أسباب الشكوى، وشكوى أحد منتفعي الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الجديدة من تأخر تركيب عداد الكهرباء بالرغم من سداد الرسوم منذ 27/9/2016 وعند توجه الشاكي إلى شركة الكهرباء أفادت بعدم وجود عدادات في الوقت الحالي، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم التواصل مع المشترك وتركيب العداد وتسلمه الكارت بتاريخ 24/8/2020.





أما الشكاوى التي تضمنها التقرير في مجال البيئة فقد تمثل أبرزها في شكوى أحد مواطني مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من المطحن الآلي بسبب وجود أتربة صادرة من المطحن مما يوثر ذلك على صحة المواطنين وتلوث الهواء، وبالتوجيه إلى محافظة البحيرة أفادت بمرور لجنة من إدارة البيئة على المطحن حيث وجهت المطحن ببناء سور من الصاج للفصل بينه وبين الجيران وقام المطحن ببناء السور، وبالتواصل مع الشاكي للمتابعة أكد إزالة أسباب الشكوى.





ولم يخل التقرير من نماذج لشكاوى عدد من المصريين في الخارج، فقد تلقت المنظومة شكوى مواطنة تطلب معاونتها في استعادة جثمان نجل شقيقها المتوفى بدولة قطر منذ أسبوع، وبالتوجيه إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أفادت أنه بالتنسيق مع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية تم إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى القاهرة، واستمر التواصل مع الشاكية لحين انتهاء إجراءات استلام الجثمان من مطار القاهرة.