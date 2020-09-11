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أستاذة اقتصاد تكشف أهمية تراجع معدلات التضخم فى مصر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
معدلات التضخم
معدلات التضخم
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شيرين عادل

 قالت  الدكتورة يمن الحماقى ، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، إن تراجع التضخم يأتى كإشارة جديدة لأداء الاقتصاد المصرى . 

وأشارت " الحماقى "   خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ،  إلى أن البنك المركزى كان قد وضع أهدافأ بإطار الاصلاح الاقتصادى بأن معدل التضخم لا يتجاوز 9%. 

ولفتت إلى أن تراجع التضخم لمصر لمعدلات أقل من 9% مهم للغاية فى إطار تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى . 

وتابعت ، أن تراجع معدلات التضخم اعتمدت على مجموعة الغذاء  ، والخدمات بأنواعها الصحية ، النقل ، وخدمات الكهرباء وغيرها  ، مشيرة إلى أسعار الدواجن وبعض أنواع الخضروات والفواكه شهدت إنخفاضأ ب أسعارها خلال الفترة الأخيرة . 
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