أستاذة اقتصاد تكشف أهمية تراجع معدلات التضخم فى مصر





قالت الدكتورة يمن الحماقى ، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، إن تراجع التضخم يأتى كإشارة جديدة لأداء الاقتصاد المصرى .





وأشارت " الحماقى " خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إلى أن البنك المركزى كان قد وضع أهدافأ بإطار الاصلاح الاقتصادى بأن معدل التضخم لا يتجاوز 9%.





ولفتت إلى أن تراجع التضخم لمصر لمعدلات أقل من 9% مهم للغاية فى إطار تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى .





وتابعت ، أن تراجع معدلات التضخم اعتمدت على مجموعة الغذاء ، والخدمات بأنواعها الصحية ، النقل ، وخدمات الكهرباء وغيرها ، مشيرة إلى أسعار الدواجن وبعض أنواع الخضروات والفواكه شهدت إنخفاضأ ب أسعارها خلال الفترة الأخيرة .