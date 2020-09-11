لكزس تكشف عن موديل 2021 بفئة جديدة

طرحت لكزس فئة بريميوم الجديدة من ES 300h موديل 2021 في المملكة المتحدة ، والتي حصلت على مزايا عديدة تبلغ قيمتها 3,000 جنيه استرليني (14,450 ريال)، إلا أن سعره أعلى من فئة SE الأساسية بـ 550 جنيه استرليني (2,650 ريال) فقط.













أما بالنسبة للمزايا الجديدة فئة بريميوم ، حصلت السيارة على نظام مراقبة النقطة العمياء ، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية بشكل قياسي ، بالإضافة إلى جنوط معدنية مقاس 18 بوصة ، ونظام ترفيهي مقاس 12.3بوصة مع نظام ملاحة ، مشغل DVD .









وبالنسبة من ناحية أخرى أضافت المزيد إلى حزمة ، والتي يتم تقديمها كخيار لطرازات ES F سبورت ، وكانت تشتمل الحزمة الآن على نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة مع نظام ملاحة ، ومصابيح أمامية ليد ثلاثية الأعين .









وتأتي السيارة في الجزء العلوي من تشكيلة السيارة ، بنظا صوتي ، مارك ليفسنون من 17 مكبر صوت ، ونظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة مع نظام ملاحة ، وتنجيد من الجلد شبة الانيلين .





أما بالنسبة للقوة فتتمتع بمحرك هجين في سيارة لكزس ES 300h 2021 ، مما يعني أنها تستمد قوتها من محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر مع محرك كهربائي لتحصل على قوة إجمالية قدرها 215 حصان .



