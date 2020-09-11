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أول مدربة ميكانيكا سيارات في مصر: دخلت المجال بالصدفة.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
اول مدربة ميكانيكا
اول مدربة ميكانيكا سيارات في مصر
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محمود محسن
قالت دنيا أشرف اول مدربة ميكانيكا سيارات في مصر انها تخرجت من التعليم الفني، مؤكدة أنها هي من رغبت في ذلك، والتحقت بهندسة قسم السيارات وفقا للتنسيق الخاص، واستغربت من ذلك كونها فتاه.

وأضافت دنيا أشرف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية: عندما دخلت الجامعة وجدت أن هناك فتيات معي وكان التساؤل لديهن كيف دخلوا هذا المجال.

وتابعت اول مدربة ميكانيكا سيارات في مصر  أنها عقب انتهاء الترم الأول فى مجال دراسة هندسة الميكانيكا ودخولها عالم التطبيق على ما درسته بدأت فى حب الميكانيا ومن ثم أصبحت متعلقة بها.

وأردفت: عملت وتدربت في توكيلات أثناء الدراسة داخل الإكاديمية البحرية وحصلت على دورات في مجال السيارات ومن هنا بدأ حبي لمجال الميكانيكا والسيارات.
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