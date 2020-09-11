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رياضة

الدوري المصري.. تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الأهلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
الإسماعيلي ضد الأهلي
الإسماعيلي ضد الأهلي
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محمد السعيد
استقر أحمد العجوز المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري المصري.

ويطمح الإسماعيلي بقيادة مدربه أحمد العجوز في تحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين وضع الدراويش في جدول ترتيب الدوري المصري.


تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم الجمعة:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع:  محمود البدري - باهر المحمدي - محمد هاشم  - أحمد أيمن.

خط الوسط: دونجا - عماد حمدي - بيكيتي - همام طارق.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي -محمد الشامي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، بفارق 16 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع بـ 30 نقطة.

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