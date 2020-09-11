AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موسكو عن عقوبات واشنطن ضد روسيين: لم نتدخل في الانتخابات الأمريكية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
موسكو تعلق على عقوبات
موسكو تعلق على عقوبات أمريكا ضد مواطنين روس
Advertisements
شيماء مصطفى
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها لم تتدخل ولا تنوي التدخل في الانتخابات بالولايات المتحدة ودول أخرى.

جاء ذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة،أمس الخميس، فرض عقوبات على ثلاثة مواطنين روس بدعوى محاولتهم التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت أمس فرض عقوبات على 3 أشخاص روسيين ومواطن أوكرانى لاتهامهم بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن أحد المستهدفين بالعقوبات، هو عضو البرلمان الأوكرانى أندريه ديركاتش الذى "شارك بشكل مباشر أو غير مباشر فى محاولات تقويض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة للعام 2020.

والمواطنون الروس الذين طالتهم العقوبات هم أرتيوم ليفشيتس، وأنطون أندرييف، وداريا أصلانوفا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المستثمرون في مشروعين روسيين لأنابيب الغاز يواجهون خطر عقوبات أمريكية

قراصنة يهاجمون ناقلة بتروكيماويات في خليج غينيا ويحتجزون رهائن روسيين وأوكرانيين

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

أمريكا: سنزيد الضغط على الشركات العاملة مع سلطات فنزويلا

الخارجية الروسية: واشنطن فرضت عقوبات على علماء روس طوروا لقاحا ضد كورونا

أول رد فعل للرئيس اللبناني على العقوبات الأمريكية

ترشيحاتنا

أستاذ طب وقائي: ارتداء الطفل الكمامة الطبية يسبب كوارث.. وهذا هو الحل

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الأسبوع المقبل.. فيديو

سيدة القطار: المجند يستحق التكريم أكثر مني.. فيديو

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

أسود x أسود.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

نجوم الفن يدعمون سيدة القطار.. وفاء عامر ومحمد إمام: هي دي مصر .. محمد هنيدي: فكرتني بوالدتي.. أحمد فلوكس: عظيمات مصر

AdvertisementS

كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

قطع المياه 9 مساء بمدينة الشيخ زايد لمدة ١٢ ساعة لأعمال الإصلاح

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

سعاد ونجاة وفاتن| 3 بطلات في حياة صالح سليم.. واحدة منهن أحبته

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الحكومة تنفي إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على فيسبوك

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة

بملابس على الموضة .. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة