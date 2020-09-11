باستخدام الفن.. مبادرة لتوعية الأطفال بأهداف التنمية المستدامة

دشن مجموعة من شباب محافظة سوهاج مُبادرة SDGs for little bees التعليمية الفنية، منذ شهر نوفمبر ٢٠١٩، لتعليم الأطفال بطرق خاصة تجعلهم على أتم الاستعداد للتعلم وفهم مبادئه.





و تستهدف هذه المُبادرة تعليم الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين سن ٣ سنوات إلى ١٢ سنة بأهداف التنمية المستدامة، عن طريق استخدام العرائس والعروض المسرحية والمُحاكاة، لتوضيح الفكر المُراد ايصاله إلى عقلية الأطفال في هذه المرحلة العمرية.





وتنبثق هذه المُبادرة عن مشروع Y_LEAD المنفذ من قبل مركز خدمات التنمية CDS بالتعاون مع هيئة CRISP الألمانية، يتكون المشروع من خمسة مكونات، تعمل محافظة سوهاج على ثلاث مكونات منهم وهما:"ألعاب محاكاه حيث تم تنفيذ ١٠ ألعاب في مراكز محافظة سوهاج المختلفة، مهارات القيادة وبناء القدرات واخيرًا مكون المبادرات المجتمعية ".





وأكدت جهاد عبدالرحيم، مؤسس المُبادرة بسوهاج، وممثل مركز خدمات التنمية بمشروع Y_LEAD، لـ"صدى البلد"، على أنهم يُقومون بتوعية الأطفال على أهداف التنمية المُستدامة من خلال الفن.





كما أشارت هبة عبد العال المسئول اللوجستي للمبادرة إلى أنه يتم استخدام عرائس الماريونت، وعرائس القفاز، و كذلك فنون المسرح المختلفة، للوصول إلى تحقيق هدف المُبادرة في تعليم هؤلاء الأطفال و توعيتهم بأهداف التنمية المستدامة.





كما أضافت شيماء نبيل أحد مؤسسي المبادرة إلى أنه إلى جانب الاعتماد على مواهب أعضاء الفريق المُتعددة تم بناء قدرات الفريق من خلال برنامج تدريبي شامل وعلى أعلى درجات الاحترافية والجودة وذلك بالتعاون مع شركات مُتخصصة.





تم انتهاء من المرحلة الاولى للمُبادرة والتي تم تنفيذها تحت مظلة مركز خدمات التنمية منذ شهر مارس الماضي واليوم كان أول نشاط مع جمعية دار الحبيب فرع المراغة بجهود ذاتية من أعضاء فريق المبادرة.



