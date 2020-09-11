تخفيض أسعار التصالح.. 25% في شمال سيناء والإسماعيلية و20% بالمنوفية

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء،





وأشار التقرير إلى أن محافظة المنوفية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 500 جنيه، والتجاري 1500 جنيه، والصناعي 500 جنيه، والأخرى "إداري" 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 119 جنيهًا، وتجاري 350 جنيهًا، والصناعي 195 جنيهًا وأخرى "إداري" 270 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 120 جنيهًا، وتجاري 290 جنيهًا، والصناعي 315 جنيهًا وأخرى "إداري" 290 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 70 جنيها، وتجاري 120 جنيهًا، والصناعي 105 جنيهات وأخرى "إداري" 110جنيهات.





وأشار التقرير إلى أن محافظة الغربية تراوحت نسبة التخفيض فيها ما بين 30 و 40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 576 جنيهًا، والتجاري 774 جنيهًا، والصناعي 260 جنيهًا، والأخرى "إداري" 813 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 411 جنيهًا، وتجاري 517 جنيهًا، والصناعي 206 جنيهات وأخرى "إداري" 569 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيهًا، وتجاري 259 جنيهًا، والصناعي 119 جنيهًا وأخرى "إداري" 259 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 100 جنيه، وتجاري 115 جنيهًا، والصناعي 55 جنيها وأخرى "إداري" 73 جنيها.





وأضاف اللواء محمود شعراوى أن نسبة التخفيض في محافظة كفر الشيخ بلغت ما بين 25 و 40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 1350 جنيهًا، والتجاري 1798 جنيهًا، والصناعي 879 جنيهًا، والأخرى "إداري" 1857 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر بالقرى سعر سكني 205 جنيهات، وتجاري 266 جنيهًا، والصناعي 153 جنيهًا وأخرى "إداري" 300 جنيه، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى "إداري" 150 جنيهًا.





وأوضح التقرير أن محافظة دمياط بلغت نسبة التخفيض فيها حوالى 30%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 200 إلى 500 جنيه، والتجاري ما بين 280 إلى 700 جنيه، والصناعي ما بين 220 إلى 500 جنيه، والأخرى "إداري" 250 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 100 إلى 300 جنيه، وتجاري ما بين 200 و 500 جنيه، والصناعي ما بين 120 جنيها و 300 جنيه وأخرى "إداري" ما بين 120 و 300 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني ما بين 75 و 100 جنيه، وتجاري ما بين 100 و 180 جنيهًا، والصناعي 75 جنيهًا وأخرى "إداري" 75 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها، وتجاري 75 جنيهًا، والصناعي 50 جنيها وأخرى "إداري" 80 جنيها.





وقال شعراوى إن التخفيض بمحافظة الدقهلية بلغ نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 900 جنيه، والتجاري 850 جنيها، والصناعي 650 جنيها، والأخرى 750 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 250 جنيها، وتجاري 350 جنيها، والصناعي 250 جنيها وأخرى "إداري" 220 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيها، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 175 جنيهًا وأخرى "إداري" 250 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 75 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى "إداري" 125 جنيها.





وفي محافظة شمال سيناء بلغت نسبة التخفيض حوالى 25 % حيث تم تخفيض 50 جنيه على المتر في المساحات الأقل من 1000متر، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 500 جنيه، والتجاري 850 جنيها، والصناعي 500 جنيه، والأخرى 600 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 68 إلى 400 جنيه، وتجاري من 115 إلى 680 جنيه، والصناعي من 68 إلى 400 جنيه وإداري من 83 إلى 500 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 45 إلى 75 جنيها، وتجاري من 75 إلى 128 جنيها، والصناعي من 45 إلى 75 جنيهًا وأخرى و إداري من 55 إلى 90جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني من 25 إلى 40 جنيها، وتجاري من 40 إلى 65 جنيهًا، والصناعي من 25 إلى 40 جنيها وأخرى وإداري من 30 إلى 50 جنيها.





وأشار التقرير إلى أن نسبة التخفيض بمحافظة بورسعيد تراوحت ما بين 10 و 30 % على سعر المتر للأسعار السابق الإعلان عنها والسابق تقديرها من قبل اللجان المختصة بقيمة 10 % ( لمدينة بورفؤاد وحى الشرق ) و20 % لأحياء الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب و30 % على حي الجنوب.





وأوضح التقرير أن محافظة الإسماعيلية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 25% ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 800 و 1000 جنيه، والتجاري 160 جنيها، والصناعي 900 جنيه، والادارى 1000 جنيه والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني ما بين 135 إلى 800 جنيه، والتجاري ما بين 330 و 1360 جنيها والصناعى ما بين 135 و 800 جنيه والإدارى ما بين 160 و 1100 جنيه والأخرى 165 إلى 1000 جنيه ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 90 إلى 150 جنيها، وتجاري من 10 إلى 425 جنيها، والصناعي من 150 إلى 310 جنيهات والإدارى ما بين 110 و 310 جنيهات والأخرى ما بين 250 إلى 280 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 65 جنيها، والتجاري 100 جنيه ، والصناعي 65 جنيها والإدارى 80 جنيها والأخرى 80 جنيها .





وأكد التقرير الذى أعده اللواء محمود شعراوى أن السويس بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20% ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 450 جنيها ، والتجاري 990 جنيها، والصناعي 225 جنيها، والادارى 630 جنيها والسياحي 600 جنيه والأخرى 225 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 200 جنيه، والتجاري 470 جنيها والصناعي 150 جنيها والإدارى 250 جنيها والأخرى 150 جنيها والسياحي 550 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ السكني 70 جنيها، والتجاري 160 جنيها، والصناعي 90 جنيها والإدارى 90 جنيها والسياحي 90 جنيها .