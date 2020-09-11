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اقتصاد

تركيب أغطية GRP للتصدي لسرقات أغطية بالوعات الصرف الصحي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أكد اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم تركيب ١٤٠ غطاء GRP بمطابق الصرف الصحي التى تم سرقتها والتى تتميز بعدم إمكانية إعادة تصنيعها.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدري أن تلك الأغطية تتميز بجودتها الفائقة لابتكارها من مشتقات بترولية وألياف زجاجية مما يجعلها تتميز بالقوة والمتانة وتحملها أوزان تصل إلى ٤٠ طن هذا بالإضافة الى أنها غير قابلة للصدأ.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة التصدي لظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي للحفاظ على سلامة المواطنين.
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