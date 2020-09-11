بحفاوة كبيرة.. أهالي قرية بالشرقية يستقبلون وزير الأوقاف خلال افتتاح أحد المساجد..فيديو

استقبل أهالي قرية كفر اباظة منذ قليل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالطبل والمزمار فرحا وابتهاجا بالمشاركة في إفتتاح المسجد القبلي بالقرية.

حضر الافتتاح الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

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لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي .. وزير الأوقاف يعتذر عن افتتاح مسجد بالشرقية

كما شهدت الزيارة اعتذار وزير الأوقاف، عن حضور افتتاح مسجد الحاج محمود بقرية غزالة الخيس، نظرا لتزاحم المواطنين وعدم مراعاة التباعد الاجتماعى.

وقرر الوزير تكليف الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، بحضور الافتتاح نيابة عنه والتشديد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات.

يأتي ذلك في إطار زيارة وزير الأوقاف للمحافظة لافتتاح مسجدي القبلي والحاج محمود بقريتي كفر أباظة وغزالة بمركز الزقازيق وأداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

كما ستشهد زيارة الوزير للمحافظة المشاركة في وضع حجر أساس مسجد بمنطقة القناطر التسعة بالمشاركة المجتمعية مع المحافظة.