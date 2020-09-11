احذر يا أهلي.. مدرب الوداد الجديد خبير هجومي بلا ألقاب

أسند خلال الساعات الماضية مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي مهام تدريب الفريق الأول الى الأرجنتيني ميشيل جاموندى خلفا للاسباني خوان كارلوس جاريدو الذى تم فيه التعاقد معه مؤخرا بسبب سوء النتائج.





ويواجه فريق الأهلي نظيره الوداد البيضاوي فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال افريقيا خلال شهر أكتوبر المقبل.





صدي البلد يسلط الضوء على مسيرة مدرب منافس الأهلي فى دورى ابطال افريقيا.





الأرجنتيني ميشيل جاموندي بدأ رحلته كمدرب في نادي راسينج الأرجنتيني عام 1998 لكنه لم يستمر طويلا معه ورحل عنه بعد عام واحد.





في يناير عام 2004، بعد انقطاع 5 سنوات عن التدريب عمل جاموندي مدربا مساعدا لمواطنه أوسكار فولوني في الترجي التونسي ولم يستمر سوى عدة أشهر، حيث رحل بنهاية موسم 2013-2014.





وتولى جاموندى في عام 2005 تدريب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وانتقل منه إلى حسنية أغادير المغربي في بداية 2007، ثم بلاتينيوم الجنوب أفريقي في نهاية العام نفسه قبل أن يرحل إلى شبيبة بلوزداد الجزائري في 2010.





وخرج جاموندى في موسم 2011-2012 من أفريقيا صوب اتحاد كلباء الإماراتي وسرعان ما عاد في منتصف 2012 إلى القارة السمراء من بوابة اتحاد العاصمة الجزائري ثم عاد إلى بلوزداد في 2013، ومنه إلى حسنية أغادير مرة أخرى، من 2015 إلى 2017 كإداري ثم من 2017 إلى 2019 كمدير فني.





و تولى المدرب الأرجنتيني منصب المشرف العام بالوداد، قبل أن يتم تعيينه خلفا لمانولوفيتش ورغم أن جاموندي لم يحقق إنجازات تذكر في مسيرته التدريبية غير أنه يميل للعب الهجومي وتعد خطته المفضلة هي (4-3-3).



