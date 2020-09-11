بث مباشر.. خطبة الجمعة من مسجد الفتح بحضور وزير الأوقاف ومحافظة الشرقية

ينشر موقع صدى البلد، بث مباشر، لخطبة الجمعة، من مسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية.
وافتتح صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد كفر أباظة بالمحافظة.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح ١٣٠ مسجدا اليوم منها ٥٣ مسجدًا بمحافظة الشرقية.
وأعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 130 مسجدا اليوم الجمعة، منها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية ، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبل.
وقامت وزارة الأوقاف، ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى على أن يتم افتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية، تم افتتاح 21 مسجدا منها اليوم، 7 فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.