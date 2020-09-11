AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بث مباشر.. خطبة الجمعة من مسجد الفتح بحضور وزير الأوقاف ومحافظة الشرقية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:11 م
مسجد الفتح
مسجد الفتح
Advertisements
محمد شحتة
ينشر موقع صدى البلد، بث مباشر، لخطبة الجمعة، من مسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

وافتتح صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد كفر أباظة بالمحافظة. 

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح ١٣٠ مسجدا اليوم منها ٥٣ مسجدًا بمحافظة الشرقية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 130 مسجدا اليوم الجمعة، منها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية ، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبل.

وقامت وزارة الأوقاف، ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى على أن يتم افتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية، تم افتتاح 21 مسجدا منها اليوم، 7 فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020

الأوقاف: بناء 1200 مسجد في عهد الرئيس السيسي.. وافتتاح 314 منها خلال شهرين

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان 53 مسجدا الجمعة المقبلة

الأوقاف تفتتح 130 مسجدا الجمعة المقبلة

الأوقاف تنهي خدمة 3 أئمة وتمنع آخر من صعود المنابر

وزارة الأوقاف تفتتح 130 مسجدا

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. تعرف على حبيبة أمير شاهين السابقة وسبب وفاتها .. سارة نخلة تستعرض أنوثتها على إنستجرام

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

إنجى وجدان تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة صيفية

الحكومة تنفي إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على فيسبوك

بنسب ما بين 20 - 70 % .. الحكومة تعلن تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الأسبوع المقبل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة