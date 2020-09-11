AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 12.5 مليون جنيه مستحقات 439 عاملا غادروا الأردن

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:46 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
Advertisements
هيثم سعد الدين

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل الدفعة التاسعة من مستحقات 439 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية. 

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 792 ألفًا و829 دولارًا ،أى ما يعادل 12 مليونا و567 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن ، كشف فيه عن أن إجمالي ما تم صرف خلال الدفعات التسع بلغ 87 مليونا و231 ألفًا و643 جنيها مصريا لنحو 3014 عاملا .

وناشد الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن .

 وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة :





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تحويل 8 ملايين جنيه مستحقات 339 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة للصرف فورا

القوى العاملة: صرف 208 آلاف جنيه مستحقات عمالية وإعادة 15 عاملا لعملهم بالأردن

بالاسماء.. القوى العاملة: تحويل 9.5 مليون جنيه مستحقات 348 مصريا غادروا الأردن

بالأسماء.. "القوى العاملة": تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات لـ 183 عاملًا مصريًا غادروا الأردن

القوى العاملة: تعيين 256 شابا في الإسماعيلية.. تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات لـ 183 عاملًا مصريًا غادروا الأردن.. صرف مستحقات العاملين بشركة لتجارة التجزئة بعد انتهاء عقودهم

بالأسماء .. القوى العاملة: تحويل 11 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الأسبوع المقبل.. فيديو

أرقام وتاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

كيلو البط بـ 17 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبيض

لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي .. وزير الأوقاف يعتذر عن افتتاح مسجد بالشرقية

لبلبة تودع الصيف بأحدث جلسة تصوير.. صور

زوج سيدة القطار لـ زوجته: رفعتي رأسنا وطول عمرك سباقة بالخير.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر