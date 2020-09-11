AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بلد أمي.. سيمون تحتفل باليوم القومى لمحافظة الشرقية.. شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:11 م
سيمون
سيمون
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سيمون، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتبت سيمون قائلة :"اليوم : القومي لمحافظة الشرقية بلد امي الله يرحمها".

اقرأ أيضًا:

كانت محافظة الشرقية قديما هي المقاطعة رقم 12 من مقاطعات الوجه البحري وعاصمتها القديمة (بوباستيس) والتي أصبحت في فترة من التاريخ عاصمة لمصر كلها.

وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.

"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.


تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيمون تستعيد ذكريات زيزينيا مع أحمد السقا.. صورة

تحتفل بعيد ميلادها الـ 18.. سيمون تنشر صورة من الذكريات بصحبة والدتها وجدتها.. شاهد

سيمون: ‏سلامتك النفسية في المرتبة الأولى.. أي شيء يحاول النيل منها حتى وإن كنت تحبه ابتعد عنه

سيمون تستعيد ذكريات أول ألبوماتها على إنستجرام

سيمون: الله لنا ملجأ وقوة.. وعون في الضيقات

سيمون: إن كان الله معنا.. فمن علينا؟

ترشيحاتنا

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

فسخ التعاقد مع جاريدو.. الوداد في ورطة قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا

خلاص يا حبيبتي .. مي سليم تكشف عن أول رسالة تلقتها من عادل إمام.. فيديو

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

قبل مواجهة الليلة.. تفوق كاسح لـ الأهلي على الإسماعيلي

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة