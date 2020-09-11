بلد أمي.. سيمون تحتفل باليوم القومى لمحافظة الشرقية.. شاهد

نشرت الفنانة سيمون ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .





وكتبت سيمون قائلة :" اليوم : القومي لمحافظة الشرقية بلد امي الله يرحمها".





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كانت محافظة الشرقية قديما هي المقاطعة رقم 12 من مقاطعات الوجه البحري وعاصمتها القديمة (بوباستيس) والتي أصبحت في فترة من التاريخ عاصمة لمصر كلها.





وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.





"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.







