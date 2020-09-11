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عبر زووم.. وكالة الفضاء المصرية تنظم دروسا للأطفال.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:43 م
الدكتور محمد القوصي
الدكتور محمد القوصي
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن برنامج الفضاء المصري يهدف مع بداية العام الدراسي الجديد،إلى نشر ثقافة الفضاء ، لكل الأعمار ، حتى الطفل الذي يبلغ عمره 5 سنوات، لافتا إلى أنهم سيستغلون وجود الأطفال بالمنازل، لتقديم الدروس لهم عبر "زووم" ، وستكون البداية بطلاب مدارس الستيم.

وأضاف الدكتور محمد القوصي ، خلال حواره لـ برنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن عدد من الدول الأفريقية تشترك في القمر الصناعي المصري ،وتم تسميته بـ "قمر التنمية الافريقي" ، لمراقبة التغيرات المناخية ، كالسيول التي تهدد الانسان ، وتسبب الهجرة ، وظاهرة ارتفاع المهاجرين واختفاء بعد المحاصيل وتعرض الزراعة للمخاطر .

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إلى أن القمر الصناعي الافريقي ، غرضه حماية الدول الافريقية من مخاطر المناخ ، مؤكدا أن مركز الاقمار الصناعية مهمته تجميع واختبار الاقمار .

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