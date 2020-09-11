رأس السنة المصرية.. اعرف قصة الشهور وفصول العام عند أجدادنا القدماء

يشهد اليوم رأس السنة المصرية، عند القدماء المصريين، وكان له احتفالات خاصة، وفى إطار ذلك يروي الخبير الأثري أحمد عامر قصة الشهور والتواريخ عند قدماء المصريين.





قال الباحث الأثري أحمد عامر إن السنة عند المصريين القدماء لم تكن مجرد زمن لدورة الشمس حول الأرض، بل مدد لازمة لنضوج محصولات مثل القمح والشعير والمحاصيل فى مصر تعتمد على الفيضان.





ففى أوائل يونيو عادة تعانى البلاد الجفاف وتنخفض مياه النيل، وكان المصريون يطلقون علي أول فصول السنة "آخت" أى الفيضان، وبمجرد انحسار المياه عن الأرض ينتشر الفلاحون فى الحقول قبل أن تجف الأرض، ليبذروا الحبَّ فيها، وينتظروا المحصول لأربعة أشهر أو خمسة، ثم يأتى موسم الحصاد، وبعد الفيضان "آخت" يجئ فصل إنحسار المياه عن الأرض "برت"، ثم فصل المحصولات "شمو"، ما يعني أن فصول السنة عند المصريون كانت ثلاثة فقط لا أربعة، كما كان الحال عند العبرانيين والأغريق وهي "آخت" و"بريت" و"شمو".





وأشار "عامر" فى تصريح لـ " صدى البلد: أن المصريين القدماء هم أول إبتكروا تقويمًا فلكيًا دقيقًا وكان ذلك عام 4236ق.م، وهو أقدم تقويم فلكى على وجه الأرض إستخدم ومازال فى تنظيم حياة الناس على الأرض، وقد قُسّم المصريون القدماء فصول السنة إلى إثنى عشر شهرًا كل منها ثلاثون يومًا، وكان هذا التقويم مستعملًا فى عصر الملك "رمسيس الثالث"، كما كان في أقدم العهود السابقة، وكان ترتيبها الشهر الأول أو الثانى أو الثالث أو الرابع من "آخت" أو من "برت" أو من "شمو"، والأسماء التى أخذت من الأعياد الشهرية لم تستعمل إلا فى العصر الصاوي، وكانت تضاف خمسة أيام فى آخر الشهر فصل "شم"و لتكملة العدد 365، وكل شهر من 3 أسابيع وكل أسبوع 10 أيام.



