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توك شو

خبيرة مهارات التواصل: الزوجة الثالثة الأفضل في الحياة.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:54 م
ريهام الهوارى
ريهام الهوارى
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البهي عمرو
خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، فقرة خاصة للحديث عن المشكلات الزوجية والشك المتبادل بين الطرفين.

قالت ريهام الهوارى مستشار إدارة المظهر ومهارات التواصل، إن هناك بعض السيدات ترسل صديقة لـ زوجها لمعرفة نواياه، ومراقبته. 

وأضاف خلال حوارها بببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إن سي، إن الزوجة يجب أن تضع نفسها فى مكان زوجها، وتتساءل هل تقبل على نفسها أن يرسل زوجها صديق لها لمراقبتها.

ولفتت إلى أن هناك حدود وطرق لـ مراقبة شريك الحياة، وفى بعض الأوقات تحدث مشكلة، مشيرة إلى أن المراقبة بين الرجل والمرأة ليس لها مرحلة معينة، الزوجة تراقب زوجها، والخطيبة تراقب خطيبها، مؤكدة أن مراقبة شريك الحياة عادة سيئة تدمر العلاقة بين الطرفين.

وتابعت: الزوجة الثانية تأتي بعد أن يعلم الراجل الأشياء التى يحبها والأشياء التى لا يحبها، والزوجة الثانية هي تصحيح لما تم فى الزواجة الأولى، الزوجة الثالثة هى الأفضل فى الحياة الزوجية.

وأشارت إلى أن الالتزام هو أول الأشياء التى تعبر عن مصداقية الشخص.

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