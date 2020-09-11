خبيرة مهارات التواصل: الزوجة الثالثة الأفضل في الحياة.. فيديو

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، فقرة خاصة للحديث عن المشكلات الزوجية والشك المتبادل بين الطرفين.





قالت ريهام الهوارى مستشار إدارة المظهر ومهارات التواصل، إن هناك بعض السيدات ترسل صديقة لـ زوجها لمعرفة نواياه، ومراقبته.





وأضاف خلال حوارها بببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إن سي، إن الزوجة يجب أن تضع نفسها فى مكان زوجها، وتتساءل هل تقبل على نفسها أن يرسل زوجها صديق لها لمراقبتها.





إلى أن المراقبة بين الرجل والمرأة ليس لها مرحلة معينة، الزوجة تراقب زوجها ، والخطيبة تراقب خطيبها، مؤكدة أن مراقبة شريك الحياة عادة سيئة تدمر العلاقة بين الطرفين . ولفتت إلى أن هناك حدود وطرق لـ مراقبة شريك الحياة، وفى بعض الأوقات تحدث مشكلة، مشيرةوالمرأة





وتابعت: الزوجة الثانية تأتي بعد أن يعلم الراجل الأشياء التى يحبها والأشياء التى لا يحبها، و الزوجة الثانية هي تصحيح لما تم فى الزواجة الأولى، الزوجة الثالثة هى الأفضل فى الحياة الزوجية.





وأشارت إلى أن الالتزام هو أول الأشياء التى تعبر عن مصداقية الشخص.



