مجلس أمناء دمياط الجديدة يكرم الطلاب المتفوقين من أبناء الإبداع العلمي



جدير بالذكر أنه تم عقد الجلسة الشهرية لمجلس الأمناء بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد رجب، وبرئاسة المهندس علاء الدين أبو سمرة، بالإضافة إلى وكيلي المجلس والأعضاء، ووكلاء الوزارات وممثلي الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة.



وفي نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس الشكر لرئيس الجهاز، علي الجهد المبذول في تنمية المدينة، مؤكدا ضرورة استمرار بذل أقصي الجهود لتلبية احتياجات السكان، والتغلب على المشاكل والتحديات المختلفة بالمدينة.