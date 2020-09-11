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سيارات

أخطاء شائعة تواجهك أثناء القيادة احذرها

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:46 م
أخطاء أثناء القيادة
أخطاء أثناء القيادة
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أماني نوار

تعتبر قيادة السيارة من الأمور الهامة ، والممتعة ، التي يسعى الإنسان من أجل تعلمها ، ولكن في كثير من الأحيان قد يصيب الشخص حالات من الخوف والقلق أثناء القيادة .
وفي هذا التقرير نقدم أبرز الأخطاء شيوعا التي تواجه الشخص عند قيادة السيارة 

- تعتبر السرعة العالية للسيارة من أبرز الأخطاء التي يقوم بها السائق 
- عدم الانتباه أثناء المنعطفات وعدم إعطاء الإشارات اللازمة لبقية السيارات في حال  اراد الشخص الانعطاف 
-عدم الإلتزام بالإشارات المرورية وآداب المرور في الطريق وتخطى الأشارة الجمراء مما يسبب الحوادث 
- قد يتهاون السائق بربط حزام الامام مما يؤدي إلى حدوث العديد من الكوارث 
-قد يقع السائق في خطأ كبير شائع ألا وهو العمل على اجتياز السيارات التي يصادفها أثناء قيادته بطريقة التحدي 
-هناك الكثير من الأخطاء الشائعة لقيادة السيارة أثناء المطر ، حيث يقود السائق السيارة بسرعة كبيرة وقد يؤدي إلى إنزلا ق السيارة 
- القيادة تحت تأثير المخدر أن حالة غضب والعصبية تؤدي إلى الكثير من الحودث .

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