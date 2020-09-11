أخطاء شائعة تواجهك أثناء القيادة احذرها





تعتبر قيادة السيارة من الأمور الهامة ، والممتعة ، التي يسعى الإنسان من أجل تعلمها ، ولكن في كثير من الأحيان قد يصيب الشخص حالات من الخوف والقلق أثناء القيادة .

وفي هذا التقرير نقدم أبرز الأخطاء شيوعا التي تواجه الشخص عند قيادة السيارة





- تعتبر السرعة العالية للسيارة من أبرز الأخطاء التي يقوم بها السائق

- عدم الانتباه أثناء المنعطفات وعدم إعطاء الإشارات اللازمة لبقية السيارات في حال اراد الشخص الانعطاف

-عدم الإلتزام بالإشارات المرورية وآداب المرور في الطريق وتخطى الأشارة الجمراء مما يسبب الحوادث

- قد يتهاون السائق بربط حزام الامام مما يؤدي إلى حدوث العديد من الكوارث

-قد يقع السائق في خطأ كبير شائع ألا وهو العمل على اجتياز السيارات التي يصادفها أثناء قيادته بطريقة التحدي

-هناك الكثير من الأخطاء الشائعة لقيادة السيارة أثناء المطر ، حيث يقود السائق السيارة بسرعة كبيرة وقد يؤدي إلى إنزلا ق السيارة

- القيادة تحت تأثير المخدر أن حالة غضب والعصبية تؤدي إلى الكثير من الحودث .



