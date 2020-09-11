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أخبار البلد

"القوى العاملة": فض إضراب 70 عاملا بمصنع ميجا بالفيوم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم، من فض إضراب 70 عاملا من 250 عاملا بمصنع ميجا لصناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بعد أن أبدى صاحب المصنع مرونة شديدة في التفاوض، وتم التنبيه على العاملين بعدم الإضراب غير القانوني حتى لا يستغل ذلك ضدهم.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته وكيل مديرية القوى العاملة بالفيوم  علي أبو الحسن، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع المصنع وديا وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانونى.

وتلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودي بين طرفى العملية الإنتاجية لمصنع ميجا لصناعة الزجاج ، حيث أشار وكيل المديرية أن عدد العاملين بالمصنع 250 عاملا منهم 70 عاملا قاموا بالإضراب بسبب أن إدارة المصنع وقعت على 4 من العاملين جزاء بخصم 5 أيام من راتبهم نظير تغيبهم  يومًا واحدًا عن العمل، وإن  ذلك مخالف للقانون واللائحة الخاصة بالمصنع وتضامن معهم بقية العاملين بالوردية الأولى وأوقفوا العمل والإنتاج ، وتم التواصل مع صاحب المصنع وأبدي مرونه شديدة في التفاوض، وتم فض الإضراب ، وتعهد العمال بعدم القيام بأي إضراب مستقبلًا.

وقدم الوزير الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.




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