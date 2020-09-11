رئيس لجنة الفتوى الأسبق: مسجد بلا إمام كـ مستشفى بدون طبيب

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بـ الازهر الشريف ، إن دور وزارة الأوقاف، دور فعال في إعمار بيوت الله ، مؤكدا أن الإجراءات المتبعة بالمساجد حاليا في مصلحة المواطن وليس الوزارة.





وأكد الشيخ عبد الحميد الاطرش ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "الأن" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن المساجد العشوائية ، والزوايا الغير مرخصة ، ينبغي أن تغلق نهائيا، والاقتصار على المساجد التي بها إمام ، لافتا إلى أن الامام هو اساس المسجد ، ومسجد بلا إمام كـ مستشفى بلا طبيب .





وأوضح " الأطرش" ، أن المساجد لا تبنى إلا بموافقة المديريات الموجودة بالمحافظة ، ووزارة الأوقاف ، فإن كان المكان يحتاج للمسجد ، فإن الوزراة لن تدخر جهدا في إتمامه .





وأشار "الاطرش" ، إلى أن وزارة الاوقاف تدرك تماما مكانة المساجد في الاسلام ، لافتا إلى ضرورة الابتعاد عن الشائعات المغرضة التي تشتت أفكار المسلم .



