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مرأة

بدون كوافير.. وصفة منزلية لفرد الشعر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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آلاء حسن
هناك وصفة منزلية لفرد الشعر سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تكاليف باهظة فمكوناتها متوفرة وموجودة بكل مكان واليكم وصفة منزلية لفرد الشعر سهلة وبسيطة.

يعتبر شعر المرأة من أهم مظاهر الانوثة والجمال لذلك يجب عليكي الاهتمام بشعرك وبنعومته واتباع روتين من الوصفات الطبيعية حتى يصبح ناعم وجذاب.

وسنقدم لكي العديد من الوصفات التي تساعد على فرد وتنعيم الشعر بدون الحاجه إلى الكريتين والبروتين واليكي وصفة منزلية لفرد الشعر .


وصفة منزلية لفرد الشعر

ووفقا لموقع boldsky هناك حيل كثير لفرد الشعر في المتزل بدون الحاجه إلى مصففين للشعر أو طبيب وأدوية باهظة الثمن واليكي وصفة منزلية لفرد الشعر.

بذور الكتان وزيت الزيتون وصفة منزلية لفرد الشعر

ملعقة من بذور الكتان
ملعقة من زيت الزيتون
كوب من الماء
طريقة تحضير وصفة منزلية لفرد الشعر :

- تهرس البذور وتمزج بملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وتدلك فروة الرأس بالعجينة.

- تركها لمدة 30 دقيقة قومى بتدليك المزيج على منطقة فروة رأسك وتركه لمدة 40-45 دقيقة قبل غسل رأسك بشامبو وماء فاتر.

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