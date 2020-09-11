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التعليم العالي في أسبوع.. إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق 2020.. وعبد الغفار يبحث مع وزير التعليم السعودي آليات التعاون العلمي والبحثي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

 وزير التعليم العالي: 

إعداد برنامج تدريبي في مجال البترول بالتعاون مع الجامعات التكنولوجية

التعليم العالي: 

245 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للعام الجامعي 2020 /2021

وزير التعليم العالى يبحث مع نظيره السعودي آليات التعاون العلمى والبحثى


 

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، إعلان نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020.

 

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق،يوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى 245 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

 

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد.

 

 وأوضح السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

 

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح  الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، حتى مساء الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

 

وعقد مجلس إدارة معهد بحوث البترول اجتماعا صباح الأحد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بمقر المعهد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وخلال الاجتماع، أكد الوزيران على أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات البحثية والمعملية والأجهزة بمعهد بحوث البترول وخاصة المعمل المتكامل للميكروسكوبات الإلكترونية والذى يتضمن جهازين من أحدث طرازات الميكروسكوب الإلكترونى الماسح، وكذلك التجارب الناجحة بالمؤسسات البحثية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع المراكز والمعاهد البحثية المختلفة.

 

كما عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعا اليوم الاثنين مع الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودى، بحضور د. أحمد الفريح الملحق الثقافى السعودى بمصر، وعدد من القيادات التعليمية بوزارتى التعليم السعودية، ووزارة التعليم العالى المصرية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وأشاد الدكتور عبد الغفار، في بداية الاجتماع،  بالعلاقات الأخوية التى تربط بين مصر والسعودية، وخاصة في المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار استعداد الوزارة تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية سواء فى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

 

وأعلن الدكتور عبد الغفار عن بدء الدراسة هذا العام فى جامعة الملك سلمان والتى تضم العديد من البرامج المتميزة فى مجالات: إدارة الفندقة والهندسة وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعى وهندسة المياه والبيئة، وغيرها من البرامج التعليمية.

 

عقد مجلس إدارة معهد تيودوربلهارس للأبحاث اجتماعه الدورى مساء الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وخلال الاجتماع، أكد الوزير  ضرورة جاهزية المعاهد والمراكز البحثية للعام الدراسى الجديد بالاضافة الى ضرورة التأكد من استعداد المستشفيات التابعة لها لمواجهة COVID 19، وفق القواعد التي يصدرها المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.


بينما افتتح الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح الأربعاء، مجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة، عبر الفيديو كونفرانس.


ويضم المجمع ثلاثة طوابق بسعة 50 سرير عناية موزعة على النحو التالي: (15 سرير عناية متوسطة، و35 سرير عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي)، وقد تم إنشاء المبنى بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون جنيه.


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، خلال مؤتمر صحفي، كما تم إعلان موعد فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية لتكون غدا السبت ومن بعدها تبدأ اعمال المرحلة الثالثة.

 

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