وزير الأوقاف: رأي الحاكم يرفع الخلاف في المختلف فيه.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بناء أي دولة يرتكز على قواعد أربعة وهي: أرض وشعب وسلطة وقانون.





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة ، من مسجد الفتح بالزقازيق، بعنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح"، أنه بدون هذه الأركان تكون البلاد فوضى فهذه الأركان تكمل بعضها بعضا.





وذكر أنه بالعلم تتقدم الدول وكذلك الفهم الصحيح للدين الإسلامي، فأجمع أهل العلم أنه حيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله.





كما أجمعوا على أنه إذا تعارضت المصلحة العامة والخاصة قدمت العامة، منوها أنه لولي الأمر أن يقنن المباح أو يقيده أو ينظمه ورأي الحاكم يرفع الخلاف في المختلف فيه وليس رأي العالم.





وأفتى وزير الأوقاف، بأن ولي الأمر إذا نظم المباح، وجبت طاعته، منوها أنه ليس لأحد من الناس أن يبني بيتا يغلق به طريق الآخرين أو يعطل به الطريق ويقول بأن حر في ملكه وهو لا يعلم أنه حر مالم يضر.



