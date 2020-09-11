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التأمين الاجتماعي: مستحق المعاش يحصل على كارت ميزة مجانا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:35 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
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البهي عمرو
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن ما نشر عن صدور قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي ميزة فقط أمر غير صحيح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن رئاسة مجلس الوزراء نفت هذا الأمر هي الأخري، مؤكدًا أن الدولة تقوم بتجهيز كروت ميزة للمواطنين ولكن لم يتم وقف المعاشات كما اشيع.

وأوضح أن هناك نصف مليون مواطن سيحصلون على كارت ميزة وسيتم سحب الكارت الأخر، وخلال الـ 6 أشهر المقبلة سيحصل كل من يحصل على معاش كارت ميزة.

وأشار إلى أن المواطن سيحصل على الكارت مجاني، والـ 25 جنيه التى يحصلها المكتب يتم وضعها فى حساب المواطن.


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