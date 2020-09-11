توزيع 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر المستحقة في الشرقية

ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة لتوفير إحتياحات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية و المواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحي لتوزع على الأسر الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظة.



