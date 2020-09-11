توزيع 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر المستحقة في الشرقية

شهد الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توزيع 4 أطنان لحوم أضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر إحتياجًا بنطاق دائرة المحافظة.
أوضح وزير الأوقاف أنه إيمانًا من الوزارة بتوسع قاعدة التكافل الإجتماعي ومد يد العون للأسر الفقيرة و المستحقة لتوفير حياة كريمة لهم و تزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد إحتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.
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ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة لتوفير إحتياحات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية و المواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحي لتوزع على الأسر الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظة.
كما إفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المسجد القبلي بقرية كفر أباظة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق و المقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 5 مليون جنيه على مساحة 375 متر ومزود بمصلى للسيدات.