عمليات نصب.. احتيال لمساعدات الاتحاد الأوروبي المخصصة للمشروعات البيئية والمستدامة.. فيديو

المحتالون في أوروبا بشكل متزايد أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمشاريع البيئية والمستدامة.





جاء ذلك في الوقت الذي خططت فيه المفوضية الأوروبية لتخصيص تريليون يورو من الاستثمارات الخضراء على مدى السنوات المقبلة وهي في الأساس أنشطة استثمارية تركز على الشركات أو المشاريع الملتزمة بالحفاظ على الموارد الطبيعية.





وأكد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) إنه أنهى 181 تحقيقا في عام 2019 ، وفتح 223 تحقيقا جديدا بشأن علميات احتيال طالت اموال الاتحاد الأوروبي وأوصى باسترداد 485 مليون يورو كانت صرفت من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

أذاعت فضائية يورونيوز تقريرا يظهر من خلالها استهداف