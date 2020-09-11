بتكلفة 47 مليون جنيه.. الأوقاف تفتتح 32 مسجدا بالمنوفية خلال 6 سنوات.. فيديو

قال الشيح محمد عبد المؤمن ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية،إن المحافظة تشهد افتتاح 11 مسجدا، اليوم ، ضمن مجموعة المساجد ، التي تفتحها الدولة المصرية اليوم ، وعددها 130 مسجدا في 18 محافظة .





وأضاف الشيخ محمد عبد المؤمن ، خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن مسجد النجار بـ شبين الكون ، هو أحد مساجد الاحلال، والتي جددت بالجهود الذاتية ، من أبناء محافظة المنوفية .





وأشار "عبد المؤمن" ،إلى أن مسجد النجار يقع على مساحة 500 متر،ومتوافر به كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية .





وأوضح "عبد المئمن" ، أن هناك إلتزام كامل من قبل المواطنين،في الالتزام بالاجراءات الوقائية، لافتا إلى أن المساجد موزعة على جميع مراكز محافظة المنوفية .





وتابع أنه تم افتتاح 70 مسجدا بالجهود الذاتية ، و32 مسجدا، على نفقة وزارة الاوقاف ، بتكلفة 47 مليون جنيه من الدولة ، خلال ست سنوات .



