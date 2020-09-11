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ثقافة

مختارات من باليهات النيل وكليوباترا وزوربا على مسرح النافورة بالأوبرا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلًا لفرقة بالية أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل فى الثامنة مساء الاحد 13 سبتمبر على مسرح النافورة.

 يتضمن الحفل مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية منها النيل ، كليوباترا ، فالس شتراوس ، لابايادير ، زوربا ، دون كيشوت وغيرها بالاضافة الى مختارات راقصة من اوبرا عايدة ويؤديها كوكبة من عارضى الفرقة.
 
الجدير بالذكر أن فرقة باليه اوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضاءها خبراء من الاتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، تأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين ، واصبحت احد فرق المركز الثقافي القومي ( دار الاوبرا المصرية ) عام 1991.

قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية ، الصين ، جمهورية التشيك ، إيطاليا ، تركيا ، لبنان ، الأردن ، كندا وروسيا.
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