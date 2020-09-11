إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة المهندس سعد الله رشوان، اليوم الجمعة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على هيبة الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 16 حالة تعد على حرم الري وأملاك الدولة بمساحة 519 م بقرية بسنتواي، كما قامت الوحدة المحلية بكفر الدوار بإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة المهاجرين والتحفظ على كميات من الأسمنت المستخدمة في الأعمال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اقرأ أيضا :- من العمل في الأراضي الزراعية لـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. قصة كفاح سماح ورحلتها مع جبر خاطر والدتها





من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

يذكر أن نفذت الواحدات المحلية لمراكز حوش عيسى و كوم حماده وكفر الدوار، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة و الزراعية عن إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 12285 م2 عبارة عن:- 4 حالات تعدى على أملاك الدوله بمساحه 8800 متر بحوش عيسى.

كما تم تنفيذ 2 قرار إزاله على الأراضى الزراعيه بقريه بيبان التابعه للوحده المحليه لقريه الطود بكوم حماده عبارة عن أسوار طوليه وعرضية بإجمالى مساحه 3385 متر.

وأسفرت الحملة أيضا عن إزالة حالتين بمنطقة القرنشاوي بنطاق قرية زُهرة بكفر الدوار تعدى على املاك الدولة بمساحة 100 متر.