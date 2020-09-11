زوربا المصري هاني حسن: سعيد لافتتاح موسم فرقة باليه أوبرا القاهرة الأحد المقبل

عبّر زوربا المصري هاني حسن، عن سعادته بإفتتاح الموسم الفني لفرقة باليه أوبرا القاهرة، وذلك يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر الجاري على مسرح النافورة في ساحة الأوبرا وذلك في تمام الساحة الثامنة مساءً، ويأتي العرض بعد توقف دام 6 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.





قال هاني حسن، في تصريح لـ "صدى البلد" :" مشتاق جدا للمسرح وللجمهور ومتحمس لتقديم شئ جديد كتعويض لهم عن الفترة التي توقفنا بها بسبب كورونا، وسوف نحاول جاهدين أن نقوم برفع روحهم المعنوية كي نعود للحياه الطبيعية التي إعتادنا عليها .. و هذا هو الموسم الـ 26 الذي اشارك به مع فرقة باليه اوبرا القاهرة، من بينهم 21 سنة كراقص الاساسي للفرقة".



