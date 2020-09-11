لعدم ارتداء الكمامات.. الداخلية تضبط 2368 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2368) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.





وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.