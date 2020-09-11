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حوادث

لعدم ارتداء الكمامات.. الداخلية تضبط 2368 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:49 م
الداخلية تضبط 2368
الداخلية تضبط 2368 سائق نقل جماعي
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2368) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

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