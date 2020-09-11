أوقاف المنيا: افتتاح 13 مسجدا جديدا خلال سبتمبر 2020

أعلنت مديرية أوقاف المنيا، عن الانتهاء من إنشاء 13 مسجدا جديدا سيتم افتتاحها تباعا خلال شهر سبتمبر الجاري، بينها 3 من تنفيذ الأوقاف و10 بالجهود الذاتية جري تنفيذها تحت اشراف الوزاه.





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وخلال الشهر الجاري من المقرر افتتاح مساجد العشماوي بقرية أولاد الشيخ علي بمركز مطاي، النسيم بقرية الشيخ مبارك بأبوقرقاص، العتيق بقرية نيازي بمغاغه، وجميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف.



