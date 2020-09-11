أوقاف المنيا: افتتاح 13 مسجدا جديدا خلال سبتمبر 2020

أعلنت مديرية أوقاف المنيا، عن الانتهاء من إنشاء 13 مسجدا جديدا سيتم افتتاحها تباعا خلال شهر سبتمبر الجاري، بينها 3 من تنفيذ الأوقاف و10 بالجهود الذاتية جري تنفيذها تحت اشراف الوزاه.
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وخلال الشهر الجاري من المقرر افتتاح مساجد العشماوي بقرية أولاد الشيخ علي بمركز مطاي، النسيم بقرية الشيخ مبارك بأبوقرقاص، العتيق بقرية نيازي بمغاغه، وجميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف.
وكذا مساجد العتيق بقرية السعدية ببني مزار، عزبة البابا الشرقيه ببني مزار، التوحيد بعزبة أبو رجب ببني مزار، الحميدات بقرية حلوه بمطاي، الروضه بمركز مطاي، الوحده الصحيه بقرية شارونه بمغاغه، النصر بقرية العوايسه بمركز سمالوط، محمد حمد بالكوم الأحمر بمركز المنيا، التوحيد بقرية تله بمركز المنيا، اليوسفي أبو يعقوب بمركز المنيا، وجميعها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.