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ديني

أغلبها بالجهود الذاتية.. 200 مليون جنيه تكلفة مساجد الشرقية بعد افتتاحها اليوم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:09 م
مسجد
مسجد
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محمد شحتة
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، مسجد كفر أباظة، واستقبله الأهالى بالطبل والمزمار.

لمعرفة أسماء المساجد الجديدة من هنا

وفوض وزير الأوقاف، الشيخ زكريا الخطيب مدير المديرية ومديري الإدارات في افتتاح باقي المساجد  الـ ٥٢ مراعاة لظروف دخول وقت الجمعة، وقدرت التكلفة الإجمالية لهذه المساجد بحوالي 200 مليون جنيه، بنيت 7 مساجد منها بتنفيذ من وزارة الأوقاف، و46 مسجدا بالجهود الذاتية.

ونفى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأخبار المتداولة عن رفضه افتتاح أحد المساجد فى محافظة الشرقية، مؤكدا أن الافتتاحات تقوم بها الدولة وليست الأوقاف، فالدولة هي التي تبذل هذه الجهود.

وأضاف، أن الدولة المصرية تبني وأعداؤها يهدمون، فتعمر في كل المجالات فهي دولة لا تعرف إلا البناء فلا تسمعوا للأفاكين، وإن أزيلت زاوية على قارعة طريق فيبنى مسجد جامع بدلا منها.

وأكد أن الدولة سيطرت سيطرة كاملة على المساجد ولا يصعد المنبر أى متشدد فلا مكان لمتطرف أو غير ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف، وفى الوقت الحالى لم يتم فتح أى زاوية فى الصلوات العادية أو صلاة الجمعة ولم يتم فتح إلا المساجد الكبرى، ووزارة الأوقاف لم تصدر تصريحا لفتح أى زاوية حتى الآن.

وشدد على أن الوزارة حاليا تجري دراسة في خطة لدمج المساجد على مستوى الجمهورية وإزالة المخالفات.
أغلبها بالجهود الذاتية.. 200 مليون جنيه تكلفة مساجد الشرقية بعد افتتاحها اليوم
أغلبها بالجهود الذاتية.. 200 مليون جنيه تكلفة مساجد الشرقية بعد افتتاحها اليوم
أغلبها بالجهود الذاتية.. 200 مليون جنيه تكلفة مساجد الشرقية بعد افتتاحها اليوم
أغلبها بالجهود الذاتية.. 200 مليون جنيه تكلفة مساجد الشرقية بعد افتتاحها اليوم
أغلبها بالجهود الذاتية.. 200 مليون جنيه تكلفة مساجد الشرقية بعد افتتاحها اليوم
أغلبها بالجهود الذاتية.. 200 مليون جنيه تكلفة مساجد الشرقية بعد افتتاحها اليوم
أغلبها بالجهود الذاتية.. 200 مليون جنيه تكلفة مساجد الشرقية بعد افتتاحها اليوم
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