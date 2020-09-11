AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس.. ارتفاع أعداد الموقوفين في تحقيقات تفجير سوسة لـ١١ شخصا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:53 م
تفجير مدينة سوسة
تفجير مدينة سوسة الإرهابي
Advertisements
محمود نوفل
كشف الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، عن ارتفاع عدد الموقوفين في إطار التحقيق الجاري بالعملية الإرهابية التي تمت الأحد الماضي في محافظة سوسة إلى 11 شخصًا.

ووفق ماذكرته صحيفة الشروق التونسية فقد اكد السليطي، اليوم الجمعة، إنه تم ، إيقاف شخصين، أحدهما من مدينة سوسة وهو صديق أحد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، أما الموقوف الثاني فهو القائم بشؤون "جامع أكودة"، وهي المدينة التي وقع فيها الهجوم.

وأوضح  السليطي أن القائم بشؤون الجامع، أعطى المجموعة الإرهابية مفاتيح "لتسهيل اجتماعاتها السرية" في الجامع. 

وأضاف السليطي ان هذه العناصر استعانت بمقص كبير الحجم تم حجزه في مسرح العملية الإرهابية تبين لاحقًا أنه تابع للجامع. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا.. إحباط هجوم إرهابي في موسكو

يحدث في تونس.. طعن شرطيين على يد مجهولين بسوسة

بعد طعن شرطيين.. الحرس الوطني التونسي يعلن القضاء على 3 إرهابيين

بعد هجوم إرهابي.. الشرطة التونسية تلقي القبض على مشتبه به

تفاصيل جديدة في الهجوم الإرهابي على عناصر أمن بولاية سوسة التونسية

تونس.. التحقيق مع 7 من منفذي هجوم سوسة الإرهابي

ترشيحاتنا

الوزراء: لا صحة لوقف دعم مستفيدي تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر

بالمستندات.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بـ 23 محافظة

مستند.. 4 محافظات لم تخفض أسعار تصالح مخالفات البناء بها حتى الآن

20 % .. أسعار التصالح فى مخالفات البناء فى محافظة الشرقية

أسعار التصالح الجديدة فى مخالفات البناء بـ محافظة البحيرة

بعد كشفها عن سنها الحقيقي.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة ملونة.. عائشة بن أحمد فى إطلالة تخطف الأنظار| شاهد

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور