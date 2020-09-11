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حوادث

لأدائها دور سينمائي.. الإعدام شنقًا لعاطل قتل ابنة عمه بـ ١٧ طعنة فى قنا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:21 م
الإعدام شنقاً
الإعدام شنقاً
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يوسف رجب

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل نجلة عمه بـ 17 طعنة، فى منزلها بأبوتشت، لأدائها دور فى أحد الأعمال الفنية.


تمت محاكمة المتهم بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، وأُحيلت القضية برقم 5834 لعام 2019 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 423 قنا لعام 2019 كلي قنا.‎


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، وعضوية المستشارين اسماعيل محمود الفران، و حسنى محمد مهاب.


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تعود وقائع القضية إلى يناير ٢٠١٩، عندما عثرت أجهزة الأمن علي جثة ف.ع 27 عامًا، غارقة في دمائها بمنزلها بقرية كوم جابر، بها آثار طعنات سكين.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة ع.م.ع 28 عامًا، عاطل، ابن عم المجني عليها، لرفضه مشاركتها في الأعمال الفنية والتمثيل في السينما

وأقر المتهم، فى أقواله أمام ضباط المباحث، بأن نجلة عمه أخبرت جيرانها، بأنها مثلت دور خادمة فى فيلم سينمائى، وكانت دائمة السفر إلى القاهرة لأداء هذه الأدوار، ولم تلتزم لمطالبه المتكررة بعدم السفر خاصة أنها مطلقة خوفًا من العار.


وأشار المتهم، إلى أنه طلب منها مساء يوم الجريمة، عدم السفر مرة أخرى، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى إحضاره سكين وتسديد طعنات قاتلة أودت بحياتها فى الحال.



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