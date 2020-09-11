AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الأردني عن تفجيرات الزرقا: مستودعات الذخائر والأسلحة لا تصلها تيارات كهربائية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:13 م
تفجير الزرقا بالأردن
تفجير الزرقا بالأردن
Advertisements
محمود نوفل
أكد مدير مديرية التوجيه المعنوي في الجيش الأردني  العميد الركن طلال الغبين، إن مستودعات الذخائر والأسلحة لا تصلها أي تيارات كهربائية. 

جاء ذلك ردا علي ماتم  تداوله من معلومات بشأن انفجار منطقة الغباوي في الزرقاء فجر اليوم الجمعة.


وبين  الغبين في تصريح لتليفزيون المملكة، أنه حدث بالأمس لغط، حيث أشار بعضهم دون الرجوع إلى أي مرجعية لحدوث ماس كهربائي، ولكن جميع العسكريين في العالم وليس في الأردن يعلمون أن المستودعات وخاصة الذخائر والأسلحة لا تصلها أي تيارات كهربائية.

ونوه  إلى أنه وفق التحقيقات الأولية فإن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.

يشار الي ان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، قال فجر اليوم، إن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن ماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الحكومة الأردنية على انفجار الزرقاء

وزير الإعلام الأردني يكشف أسباب انفجار الزرقاء

وزير الصحة الأردني: لا إصابات في انفجار الزرقاء

الديوان الأميري: صحة أمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.. وانفجار هائل يضرب مدينة الزرقاء الأردنية.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

انفجار هائل في الأردن ومصدر عسكري يكشف السبب

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

ترشيحاتنا

مصور فيديو سيدة القطار: الكمساري قال للمجند بلاش أطلع أفيونتي عليك|شاهد

أستاذ طب وقائي: ارتداء الطفل الكمامة الطبية يسبب كوارث.. وهذا هو الحل

أخبار التوك شو .. قرار عاجل من النقل بشأن أفراد القوات المسلحة مستقلي القطارات وموقف محرج يتسبب فى بكاء مي سليم .. فيديو

خبير لوائح يهاجم بيراميدز: نادي بدون أساس وعرضة للانهيار

الإدارة العامة للمرور: فتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل

تغيرت حياتها بالكامل.. مراهقة تطلب المساعدة للعثور على شخص حاول اختطافها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك

بعباءة ملونة.. عائشة بن أحمد فى إطلالة تخطف الأنظار| شاهد

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير