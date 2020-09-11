الدولة المصرية تبني وأعداؤها يهدمون .. وزير الأوقاف: لا تسمعوا للأفاكين المصلحة العامة مقدمة على الخاصة.. رأي الحاكم يرفع الخلاف في المختلف فيه.. كورونا لم ينتهِ التزموا بالتعليمات الطبية.. فيديو

وزير الأوقاف يخطب الجمعة من الزقازيق

- رأي الحاكم يرفع الخلاف في المختلف فيه

- يوجه رسالة لـ الفلاح:

أرضك عرضك ومستقبل أبنائك

- لا تظنوا أن كورونا انتهى.. عليكم الالتزام بتعليمات أهل الطب

- الدولة المصرية تبني وأعداؤها يهدمون









أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد الفتح بالزقايق، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.





وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بجميع المساجد في أنحاء الجمهورية لتكون بعنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح".





وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .









وفي خطبته، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بناء أي دولة يرتكز على قواعد أربعة وهي: أرض وشعب وسلطة وقانون.









وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة ، من مسجد الفتح بالزقازيق، بعنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح"، أنه بدون هذه الأركان تكون البلاد فوضى فهذه الأركان تكمل بعضها بعضا.









وذكر أنه بالعلم تتقدم الدول وكذلك الفهم الصحيح للدين الإسلامي، فأجمع أهل العلم أنه حيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله.









كما أجمعوا على أنه إذا تعارضت المصلحة العامة والخاصة قدمت العامة، منوها أنه لولي الأمر أن يقنن المباح أو يقيده أو ينظمه ورأي الحاكم يرفع الخلاف في المختلف فيه وليس رأي العالم.









وأفتى وزير الأوقاف، بأن ولي الأمر إذا نظم المباح، وجبت طاعته، منوها أنه ليس لأحد من الناس أن يبني بيتا يغلق به طريق الآخرين أو يعطل به الطريق ويقول بأن حر في ملكه وهو لا يعلم أنه حر مالم يضر.









وقال وزير الأوقاف، إن الزراعة كانت ولا تزال وستظل عماد الأمم والحضارات إلى يوم الدين، منوها أن النبي يقول في حديثه الشريف "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها".









وأشار إلى أن القرآن تحدث عن الزراعة ونزول الماء وخضرة الأرض، على أنها نعم عظيمة حتى أن القرآن سمى الأرض المزرعة الخضراء "جنة" فقال الله في كتابه العزيز "وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا".









وأوضح، أن شكر النعمة هي الحفاظ على الأرض، موجها رسالة لكل فلاح مصري قائلا "أرضك عرضك ومستقبل أبناؤك"، مسلطا الضوء على مبادرة وزارة الأوقاف تزامنا مع يوم الفلاح المصري والتي كانت تحت عنوان "أرضنا عرضنا".









وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية تفتح اليوم 53 مسجدا في محافظة الشرقية، مؤكدا أن الدولة هي التي تفتح ولها الجهد في ذلك وليست وزارة الأوقاف، مضيفا أن الدولة المصرية تبني وأعداؤها يهدمون، فتعمر في كل المجالات فهي دولة لا تعرف إلا البناء فلا تسمعوا للأفاكين، وإن أزيلت زاوية على قارعة طريق فيبنى مسجد جامع بدلا منها.





وتابع: لا تظنوا أن كورونا غادرت بلاد رجعة فيتساهل في الإجراءات الوقائية، منوها أن قلة الإصابات كان بسبب رحمة الله وفضله علينا، ثم بما اتخذته الدولة من اجراءات توازنية بين إقامة الحياة والحفاظ على الإجراءات.





وأكد أنه يجب علينا جميعا أن نطيع في السر والعلن والالتزام بما يحافظ على صحتنا وصحة المجتمع مما يقرره أهل الطب في ذلك.