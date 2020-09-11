إسكان البرلمان: المحليات تتحمل الجزء الأكبر من لغط تطبيق قانون التصالح

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المشرع حين القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وأجرى تعديلات عليه بعد قياس الأثر التشريعي واتضح ان هناك بعض الملاحظات على التطبيق بالقانون رقم 1 لسنة 2020 كان الهدف وفلسفة التشريع القضاء على أزمة تتمثل فى النمو العشوائي والبناء المخالف، وجاءت نصوص القانون واضحة وصريحة لا لبس فيها، واتسمت جميع المواد بالمرونة ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.





واستكمل حمودة، فى بيان له اليوم، أن التشريع حتى خرج من مجلس النواب، ومن قبل من لجنة الإسكان بمجلس النواب لم يكن هناك أدنى مشاكل أو عقبات، وهذا يعود لحرص البرلمان فى المقام الأول على المصلحة العامة للمواطنين، وضرورة الحفاظ على الثروة العقارية فى مختلف أنحاء الجمهورية، والقضاء على العشوائيات وذلك بالتزامن مع الجهود التى تقوم بها الدولة، سواء فى ملف التطوير بشكل مباشر او إنشاء مدن جديدة.





وأشار حمودة، إلى أن كافة الملاحظات جاءت نتيجة التطبيق على الأرض والمعنية به وزارة التنمية المحلية، فنصوص القانون واضحة وصريحة ولا لبس فيها، ولكن عدم وعى ومعرفة وإلمام القائمين على التنفيذ فى بعض الوقت تسبب فى مشكلة كبيرة، وهذا ما تم تداركه من خلال عدد من رسائل الطمأنة من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى.





وتابع حمودة:" بداية اللغط من قبل التنمية المحلة حينما ذهبت لجدال من يتحمل قيمة التصالح الساكن او المالك، وهناك العديد من الملاحظات أيضا بدعوى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، فى حين ان القيادة السياسية حريصة على المصلحة العامة للمواطنين، وخير دليل على ذلك ما تم من قرارات خلال السنوات الأخيرة جميعها فى صالح الفئات غير القادرة ومحدودى الدخل والرعاية الاجتماعية، ولكن التعليمات كانت واضحة بشأن التعدى على أملاك الدولة وليس على البناء المخالف بشكل عام الذى يوجد تشريع ينظم لهم آلية لتقنين أوضاعهم".





وأكد حمودة، أن التنمية المحلية هى المسئولة عن حالة اللغط المتواجدة فى الشارع جراء التطبيق الفعلى للقانون، وكان من الأفضل ان يتم منح دورات تثقيفية للقائمين على التنفيذ للتفرقة بين المخالفات والتعديات فى نفس الوقت.