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محافظات

بتكلفة 10 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد جاليا الكبرى

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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همت الحسينى
افتتح اليوم الجمعة هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مسجد جاليا الكبرى بحفير شهاب الدين ببلقاس، والذى أقيم بالجهود الذاتية لأبناء مركز بلقاس، وقد أقيم المسجد متوسطا القرية محاطا بحديقة كبيرة على الطريق العام على مساحة ١٦٠٠ متر مربع وبلغت التكلفة الإجمالية للمسجد ١٠ ملايين جنيه.

وقد أدى نائب المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد الجديد وسط أهالى القرية، وعقب أداء الصلاة نقل نائب المحافظ تحيات وتمنيات  المحافظ للمواطنين وقيادات مركز بلقاس، وقال بإن المحافظ حريص دائما على دعم وتشجيع كافة مساهمات المجتمع المدنى بالدقهلية للمشاركة مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

 وفى جانب من خطبة الجمعة بالمسجد قال فضيلة الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية الذى ألقى الخطبة أن المشاركة المجتمعية لها أثرها البالغ فى بناء الإنسان وتنمية المجتمع وأن  مفهومها ينطلق من معنى العبادة الشامل الذى  يتسع ليشمل كل مناحي الحياة وكل عمل يقوم به الإنسان مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى هو عبادة  موضحا ان بناء المساجد عبادة والمستشفيات والمدارس ومساعدة المحتاجين ومعالجه المرضى و كل  افعال الخير للناس يدخل فى باب العبادة لله رب العالمين.

وقال نائب محافظ الدقهلية إن الجهود الذاتية لمواطنى الريف شيء مبهج يؤكد الانتماء مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية متميزة فى كافة المجالات وفى مقدمتها الجهود الذاتية.
بتكلفة 10 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد جاليا الكبرى
بتكلفة 10 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد جاليا الكبرى
بتكلفة 10 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد جاليا الكبرى
بتكلفة 10 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد جاليا الكبرى
بتكلفة 10 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد جاليا الكبرى
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