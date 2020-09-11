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رياضة

أحمد مجاهد عن اختيار سحر عبدالحق بـ لجنة الرياضة النسائية: لكل مجتهد نصيب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:13 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسري غازي
أشاد المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق باختيار االدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية فى الجبلاية باللجنة العليا للرياضة النسائية 

وقال احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : قرار السيد وزير الشباب و الرياضة باختيار الدكتورة سحر عبد الحق لعضوية اللجنة العليا للرياضة النسائية يؤكد أنه لكل مجتهد نصيب.

يذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على تشكيل اللجنة العليا للرياضة النسائية لوضع التصورات والآليات الهادفة إلى تطوير الرياضة النسائية، والتوسع فى انتشارها على مستوى الجمهورية، وتمكين المرأة فى مجالس إدارات المؤسسات الرياضية المختلفة.

بدأت اللجنة أولى أعمالها بالتوجه إلى محافظة الإسكندرية للقيام بزيارة ميدانية لمشروعي تطوير منطقتي المحمودية والبشاير والذى افتتاحهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أوصي أعضاء اللجنة بتنفيذ مهرجان رياضي بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية والمجلس القومي للمرأة، كما شاركت اللجنة فى فعاليات اليوم الرياضي الذى نفذته وزارة الشباب والرياضة على هامش بطولة الجمهورية للتجديف بمدينة العلمين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بملف تطوير الرياضة النسائية فى جميع أنحاء الجمهورية تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، ورفع معدلات اللياقة البدنية لتكون الرياضة أسلوب حياة للمواطن المصري، مشيرًا أن اللجنة العليا للرياضة النسائية خطوة فاعلة نحو تطوير الرياضة النسائية بمصر، ويُجرى حاليًا اتخاذ الخطوات التنفيذية لإشهار الاتحاد النوعي للكرة النسائية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن اللجنة ستكون من مهامها مناقشة معوقات تقدم رياضة المرأة، ووضع الحلول المقترحة لها، والتوصية بتنفيذ حملات توعية بالأماكن النائية حول أهمية ممارسة المرأة للرياضة، واقتراح تنفيذ مهرجانات رياضية متنوعة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، بالإضافة إلى إعداد دراسات متخصصة لرياضة المرأة تستهدف زيادة عددها كمدربة ولاعبة وحكم وإدارى، ووضع برامج وخطة عمل لمواجهة التحديات التى تواجه المرأة فى المجال الرياضي.

شمل القرار إسناد الرئاسة الشرفية للجنة للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وتكليف الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة كمدير تنفيذى، وتتضمن عضوية اللجنة كلًا من "الدكتورة سحر عبد الحق عضو اتحاد كرة القدم، الدكتورة ميرفت حسنين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأوليمبية، ، منى أمين عضو اتحاد كرة اليد، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتورة شيماء أبو عبلة بالإدارة المركزية لشئون الوزير، ومدير الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، وعضو الاتحاد المصري لألعاب القوي"
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