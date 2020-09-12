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ديني

الإفتاء: القانون حسم مسألة التعاملات البنكية منذ 2004.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:19 ص
المعاملات البنكية
المعاملات البنكية
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار من المعاملات المستحدثة وحينما يتكلم عنها العلماء ربما لا يستحضرون أبعادها.

وأضاف "وسام"، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الخلاف في تكييف هذه الشهادات، ظهر كذلك بين أهل القانون وأهل الاقتصاد، فبعض القانونيين رأوها قرضا، والاقتصاديين رأوها استثمارا.

وذكر أمين الفتوى، أن من حسم المسألة في شهادات الاستثمار هو تكييف القانون لهذه المعاملة، فبعد الأبحاث والدراسات الدقيقة والتعمق في ماهية هذه المعاملات البنكية خرج قانون عام 2004 يفيد بأن كل المعاملات البنكية مع العملاء تمويل وليست قرضا.

وأشار إلى أن القرض الفقهي هو عقد إرفاق أي خيري وفيه معنى التبرع، فالذي يعطي الفقير قرضا لا ينتظر منه شيئا إلا أن يرده، وإذا أعسر الفقير يجب على من أعطاه القرض أن ينتظر وإذا تصدق عليه فهو خير له.

وتابع: هذا ليس من شأن البنك فليس من وظيفة البنك إعطاء قروضا حسنة، وحتى وإن سميت قروضا فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، فهي في حقيقتها تمويلات ولا حرج فيها شرعا.
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